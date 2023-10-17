Брюссель, 17 октября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Руководители стран — членов Евросоюза недовольны поведением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и считают, что она превышает свои полномочия, сообщило 17 октября американское издание Politico.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Недовольство ведущих политиков ЕС вызвано, в частности, рядом решений фон дер Ляйен, которые были приняты без согласования с ними — о начале проведения расследования в отношении электромобилей из КНР, о выделении Тунису почти миллиарда долларов на борьбу с миграционным кризисом, а также некоторыми другими.

«Она всё чаще ведет себя как королева», — сказал в интервью изданию дипломат одной из стран ЕС.

Недовольство, по данным издания, вызывают и действия фон дер Ляйен, связанные с обострением ситуации в Израиле — в частности, её поездка в Тель-Авив, в ходе которой глава Еврокомиссии выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС жителям Израиля, но не сказала о том, что и Израиль должен соблюдать международное право, хотя в ранее принятом общем заявлении ЕС о палестино-израильском конфликте такой тезис есть.

«Дипломаты, законодатели и сотрудники Еврокомиссии жалуются, что фон дер Ляйен выходит за рамки своих должностных обязанностей, отстраняет правительства стран Евросоюза от принятия решений и слушает лишь указания небольшой группы своих советников», — отметили авторы материала.

Политики стран ЕС всё чаще думают о том, что переизбирать фон дер Ляйен на второй срок, если она не изменит своей манеры работы, не следует, отметили собеседники Politico.

Как сообщало ИА Регнум ранее, лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении по вопросу обострения конфликта в Израиле 15 октября осудили действия палестинского радикального движения ХАМАС и одновременно призвали Израиль соблюдать права гражданских лиц. Вместе с тем они призвали возобновить «ближневосточный мирный процесс» и вести его на принципах «двух государств» (Израиля и Палестины).

В ходе своего визита в Израиль глава Еврокомиссии заявила, что виновным в обострении конфликта является ХАМАС. В своих заявлениях о ситуации на Ближнем Востоке фон дер Ляйен использует только «воинственный неоконсервативный лай», заметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал заботиться о гражданском населении Израиля и Палестины, думать о деэскалации конфликта и способствовать установлению мира в регионе.