Москва, 16 октября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 октября выразил палестинскому коллеге Махмуду Аббасу соболезнования из-за эскалации в Газе.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Российский лидер посочувствовал жителям сектора Газа, потерявшим близких в ходе конфликта с Израилем и подчеркнул, что прекратить боевые действия и вытеснение палестинцев с их земли необходимо как можно скорее. В свою очередь Аббас высоко оценил поддержку, которую видит со стороны России в отношении прав народа Палестины. Об этом сообщило агентство Wafa.

Как передавало ИА Регнум, военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное движение ХАМАС ударило ракетами по территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов. В ответ Израиль также ударил по сектору Газа, и начался обмен ударами. Позднее Израиль объявил о начале операции «Железные мечи», ещё позднее заблокировал поставки воды и электричества в Газу.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 14 октября заявили о готовности к следующим этапам военных действий «с упором на наземную операцию». В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил солдатам, чтоследующий этап скоро начнётся. На юг Газы эвакуировали из северной части региона более 600 тысяч человек. Палестинский минздрав сообщил, что число погибших при обстрелах со стороны Израиля превысило 2700 человек.

Позднее, 16 октября, Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили эскалацию и выразили общее мнение о необходимости направления в Газу гуманитарной помощи. Главы государства высказались против насильственного перемещения палестинских жителей, Россия также внесла в Совбез ООН проект гуманитарной резолюции из-за палестино-израильского обострения.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ИА Регнум заявил, что сейчас не стоит ждать вторжения иранских военных на территорию Израиля в случае начала наземной операции в секторе Газа. Как напомнил эксперт, Израиль планирует её проведение после массированных бомбовых ударов, которые должны уничтожить подземные коммуникации и инфраструктуру ХАМАС, что призвано минимизировать потери израильских войск.