Москва, 16 октября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В настоящее время не стоит ждать, то иранские вооружённые силы вторгнутся на территорию Израиля, если тот начнёт наземную операцию в секторе Газа, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Об этом он заявил 16 октября корреспонденту ИА Регнум.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Ранее первый замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи предупредил, что если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа, то тем самым пересечёт «красную линию», совершив грубую ошибку.

Как напомнил Долгов, сейчас Израиль планирует наземную военную операцию, которая предваряется мощными массированными бомбовыми ударами, которые должны уничтожить подземные коммуникации и инфраструктуру движения ХАМАС. Это должно минимизировать потери среди израильских войск, когда они войдут на территорию сектора Газа.

«Но и первое, и второе, естественно, приведёт к массовой гибели мирного населения, — сказал Долгов. — Даже если часть мирных жителей успеет уйти к южной границе сектора Газа, всё равно большое количество останется, и значит, будет массовая гибель мирных жителей. И тогда действительно возможно начало активных действий со стороны «Хезболлы» и иных сил, которые поддерживают «Хезболлу». А это и иранский Корпус стражей исламской революции, и иракские шиитские отряды, и другие вооружённые палестинские группировки, которые могут действовать со стороны Ливана и других территорий».

Однако непосредственного вторжения военных соединений на территорию Израиля со стороны Ирана Долгов не ожидает. По его мнению, Иран ведёт себя достаточно осторожно и не ищет какой-то мести.

«Это большая политика, а в Тегеране сидят прагматичные люди, — подчеркнул востоковед. — Кроме того, прямое военное столкновение Ирана с Израилем, безусловно, вызовет ответные действия США, а это не в интересах Ирана. Поэтому он будет действовать руками своих союзников».

При этом Долгов напомнил, что Иран со времён Исламской революции 1979 года проводил политику: палестинский вопрос — это одно из приоритетных направлений линии Ирана. Тегеран ратовал за «освобождение Палестины от сионистского образования» — то есть государства Израиль.

«Однако сейчас эта риторика отошла в прошлое. Иран в последние лет 10-15 не говорит об уничтожении Израиля как государства. Он говорит о восстановлении справедливости, то есть создании Палестинского национального государства. Что и был решено на Генеральной ассамблее ООН в 1947 году», — пояснил востоковед.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Азизи, Тель-Авив рискует получить новые антиизраильские фронты, если вторгнется в сектор Газа. Как подчеркнул иранский политик, такие фронты появятся довольно быстро и боевые действия в таких условиях могут привести к падению израильской власти.

Между тем в ночь на 16 октября ЦАХАЛ нанесла удар по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные этот факт объяснили ответом на воскресный обстрел территории Израиля.

До этого, 15 октября, ЦАХАЛ уничтожил 250 военных целей в Газе и ликвидировал командира южного округа нацбезопасности ХАМАС. Армия обороны Израиля продолжает наносить широкомасштабные удары по военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Иран от распространения палестино-израильского конфликта на другие регионы.