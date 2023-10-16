Дамаск, 16 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе телефонного разговора с обсудили ситуацию в секторе Газа и заявили, что необходимо направить туда гуманитарную помощь. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба сирийского лидера.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они обсудили способы прекращения израильских атак в секторе Газа и подчеркнули необходимость немедленной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что лидеры стран также высказались против насильственного перемещения палестинских жителей.

Как сообщало ИА Регнум, боевые действия на в Израиле и секторе Газа начались 7 октября после того, как боевики палестинского движения ХАМАС устроили масштабную ракетную атаку по израильской территории и захватили ряд населённых пунктов. Тель-Авив объявил о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС, а также нанёс воздушные удары по сектору Газа.

Израиль пообещал уничтожить ХАМАС и объявил о полной блокаде сектора Газа, также призвав жителей города Газа уходить на юг анклава. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 15 октября заявил, что израильская сторона превысила рамки самообороны.

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