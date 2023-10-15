Тель-Авив, Израиль, 15 октября, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Более 600 тысяч жителей Газы эвакуировались из северной части сектора, граничащей с Израилем, в южную, передаёт 15 октября израильский телеканал i24NEWS со ссылкой на сообщение армии страны (ЦАХАЛ).

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«ЦАХАЛ информирует, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг», — сказано в сообщении.

Ранее в службе гражданской обороны Палестины сообщили, что после обрушения зданий в результате израильских обстрелов сектора Газа пропавшими без вести числятся более тысячи человек. В минздраве Газы заявили, что число погибших в результате обстрелов превысило 2600 человек. В свою очередь в Израиле, по данным властей, погибли 1400 человек.

Руководители Лиги арабских государств и Африканского союза в совместном заявлении 15 октября отметили, что планируемая армией Израиля наземная операция в секторе Газа может привести к геноциду местного населения. Они призвали к немедленному прекращению огня в секторе и оказанию срочной гуманитарной помощи местным жителям во избежание развития «катастрофы, которая происходит прямо на наших глазах».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Наземная операция в секторе Газа невыгодна для Израиля, но и отказаться от её проведения он тоже не может, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Операция в густонаселённом регионе приведёт к многочисленным жертвам и осуждению действий Израиля, а отказ от неё станет демонстрацией слабости Израиля, вследствие чего и другие группировки вслед за ХАМАС могут атаковать его территорию, отметил эксперт.