Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил расположение военных около сектора Газа и спросил их, готовы ли они к следующему этапу. Об этом 14 октября сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на офис политика.

Юсеф Мухаммед/ТАСС

«Вы готовы к следующему этапу? Следующий этап приближается», — приводит издание адресованные солдатам слова Нетаньяху.

При этом он не уточнил, что имеет в виду, но военные утвердительно ответили на его вопрос.

Как передавало ИА Регнум, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Йонатан Конрикус заявил, что Тель-Авив намерен оценить число оставшихся в Газе мирных жителей, после чего примет решение о начале боевых операций.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что жители Газы смогут днём 14 октября безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, и призвали население не оставаться на севере автономии ради безопасности.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил в связи с этим, что Израиль призвал 1,1 млн палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа. При этом в ООН призвали отменить такой приказ, так как уже случившаяся трагедия может стать катастрофической ситуацией.