Москва, 16 октября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с обострением палестино-израильского конфликта, заявил 16 октября замглавы МИД России Сергей Рябков

Иван Шилов ИА Регнум

«Нами внесён проект резолюции, сфокусированный на гуманитарных вопросах», — сказал Рябков на совещании по оперативным вопросам с президентом России Владимиром Путиным.

Замглавы МИД добавил, что на США лежит ответственность за кризис, поскольку они пытались на протяжении долгих лет монополизировать урегулирование ситуации.

При этом Рябков заявил, что Москва вывезет россиян из зоны конфликта.

Новый виток обострения палестино-израильского конфликта начался 7 октября. Палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля. В ответ Тель-Авив нанёс удары по сектору Газа. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе. По состоянию на 15 октября число погибших при израильских ударах по Газе превысило 2700 человек.

Президент России Владимир Путин 11 октября заявил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Российский лидер добавил, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает неприемлемым любое насилие, в том числе взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.