Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к следующим этапам военных действий в секторе Газа с упором на наземную операцию. Об этом 14 октября говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

ALAA BADARNEH/EPA/TASS

«Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий с упором на масштабную наземную операцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас израильская армия, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовится к реализации наступательных оперативных планов, которые включают нападение с воздуха, моря и земли.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ЦАХАЛ заявили, что по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа наносится широкомасштабный удар.

Перед этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил расположение военных около сектора Газа и спросил их, готовы ли они к следующему этапу. При этом он не уточнил, что имеет в виду, но военные утвердительно ответили на его вопрос.

Утром 14 октября в ЦАХАЛ сообщили, что жители Газы смогут в течение дня безопасно пройти в южную часть города по двум дорогам, и призвали население не оставаться на севере автономии ради безопасности.