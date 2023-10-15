Рамалла , 15 октября, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 2700 палестинцев, сообщили 15 октября в минздраве Палестины.

Иван Шилов ИА Регнум

«2726 убитых и 10,8 тыс. раненых в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Палестинский минздрав призвал мировое сообщество к содействию и направить в регион медицинские бригады всех специальностей. Врачи нужны в больницах, сотрудники которых погибли в результате обстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, по информации телеканала Al Hadath, в секторе Газа более 1 тыс. человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий.

Ответ Израиля на действия ХАМАС выходит за рамки его права на самооборону и равнозначен коллективному наказанию, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он также призвал облегчить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, «задержка в решении палестинского вопроса приведёт к увеличению числа жертв».

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами. Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу.