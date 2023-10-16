Москва, 16 октября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Москва приложит максимальные усилия по вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил 16 октября замглавы МИД России Сергей Рябков.

Dmitry Terekhov

«Мы будем прилагать максимальные усилия для того, чтобы создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска, из угрожаемой зоны, наших граждан», — сказал замглавы ведомства.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля. В ответ Тель-Авив нанёс удары по сектору Газа. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.

По состоянию на 15 октября количество погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 2700 человек. В армии обороны Израиля заявили, что на юг Газы эвакуировали из северной части региона более 600 тысяч человек.

В посольстве России в Израиле сообщили 14 октября о гибели 16 россиян. Ещё восемь российских граждан числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин 11 октября заявил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Глава государства добавил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает неприемлемым любое насилие, в том числе взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.