Тель-Авив, Израиль, 14 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли 16 граждан России, восемь россиян числятся пропавшими без вести и как минимум один гражданин РФ, по предварительной информации, находится в плену у ХАМАС, сообщили 14 октября в посольстве России в Израиле.

ТАСС/IMAGO/saeedqaq

«С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13:00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением имеющихся сведений», — цитирует ТАСС пресс-секретаря посольства Марину Рязанову.

12 октября в посольстве сообщали, что, по официальным данным, в зоне конфликта погибли четверо граждан России. Реальное число россиян, которые погибли и пропали без вести в Израиле, может значительно превышать подтверждённые данные, отмечал посол Анатолий Викторов. 13 октября в посольстве заявили, что 12 граждан числятся пропавшими без вести.

11 октября Викторов заявил, что находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки и стоит покинуть эту страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами. В МИД РФ ранее призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там — соблюдать максимальную осторожность и оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что вопрос об эвакуации сограждан из Палестины прорабатывается.

Военный конфликт в Израиле обострился 7 октября. ХАМАС провёл ракетную атаку по территории Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, восстановив контроль над городами.

Стороны продолжают обмен ударами, Израиль заблокировал поставки воды и электричества в Газу. Власти Израиля анонсировали наземную операцию в секторе. Кроме того, власти Сирии 12 октября заявили, что израильская армия обстреляла аэропорты Алеппо и Дамаска, а власти Израиля сообщили об ударах по местам дислоцирования «Хезболлы» в Ливане.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.