Москва, 11 октября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

«Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, я имею в виду, прежде всего, создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем», — отметил российский лидер.

По его словам, в США многие считают, что решить конфликт на Ближнем Востоке можно созданием суверенной Палестины, но верх берут сторонники силовых методов.

Российский лидер напомнил, что позиция России по вопросу урегулирования палестино-израильского конфликта складывалась на протяжении десятилетий.

«Позиция России сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, она сложилась на протяжении десятилетий, и эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Лига арабских государств считают неприемлемым любое насилие, в том числе взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

Также он отметил, что очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке показывает нежизнеспособность нынешнего статус-кво. Глава МИД России призвал Израиль и Палестину остановить кровопролитие и начать переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 октября заявил, что существует значительный риск вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле.