Москва, 11 октября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают исконно своими. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем в разное время и разными способами. В основном, конечно, с помощью военной силы», — обратил внимание российский лидер.

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Как передавало ИА Регнум, Путин также заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.

ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Лига арабских государств считают неприемлемым любое насилие, в том числе взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

Также он отметил, что очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке показывает нежизнеспособность нынешнего статус-кво. Глава МИД России призвал Израиль и Палестину остановить кровопролитие и начать переговоры.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.