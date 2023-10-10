Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 октября в Telegram-канале израильских Вооружённых сил.

Mohammed Talatene/Global Look Press

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по нескольким стратегическим центрам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — сказано в сообщении.

Также в ВС Израиля сообщили о нанесении ударов по ряду стратегических объектов ХАМАС на территории сектора Газа, в том числе по складу оружия и военному комплексу. Также был атакован командный оперативный пункт в Джебалии, который использовался для руководства террористическими атаками на Израиль.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.

Посольство РФ в Тель-Авиве информировало 9 октября, что в результате атаки ХАМАС на Израиль погиб один гражданин России. Позднее посол России в Израиле Анатолий Викторов уточнил, что всего к настоящему моменту погибли двое граждан России.

Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук тем временем заявил, что в заложниках у радикального палестинского движения находятся в том числе граждане России.