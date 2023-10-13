Москва, 13 октября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Наземная операция с использованием тяжёлой техники в секторе Газа, которую Израиль планирует провести против радикального палестинского движения ХАМАС, грозит обернуться серьёзными последствиями, заявил 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате президент России Владимир Путин.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ

«Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые. Там же почти два миллиона человек живёт», — сказал президент.

Применение тяжёлой техники в жилых районах чревато серьёзными последствиями для всех сторон, а без этой техники проводить такую операцию ещё сложнее, добавил глава государства.

В ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ Владимир Путин выступил и с другими заявлениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3839113" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Обострение в регионе стало последствием провала политики США, сказал президент. Однобокая позиция Вашингтона завела палестино-израильское урегулирование в тупик, подчеркнул он. Ближневосточный квартет международных посредников не использовался, США под надуманными предлогами заблокировали этот формат, который имел мандат, одобренный ООН, напомнил глава государства.

Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту, но полноценное урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, как это и предполагалось при создании государства Израиль, сказал президент.

«Целью должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование», — заявил глава российского государства.

Вопрос нужно решать мирными средствами и с помощью переговоров, и Россия готова выступить в роли посредника, вновь предложил Владимир Путин.

Также президент России в своём выступлении прокомментировал и ряд экономических вопросов. Содружество независимых государств остается надежным и востребованным форматом сотрудничества, подчеркнул президент. Несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны западных стран, экономические связи России с партнёрами по СНГ расширяются, отметил он.

«Выбор каждого из нас — мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ даёт нам такую возможность и, наоборот, усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности»,— отметил Владимир Путин.

Что касается российской экономики, то ситуация в ней устойчивая, а по итогам 2023 года рост ВВП составит около 3%, что является хорошим результатом, сказал президент. Почти половину роста экономики России приносит развитие промышленности, а не нефтегазовые доходы, добавил глава государства.

Он призвал к расширению взаимодействия со странами Глобального Юга и в целом с незападным «мировым большинством», отметив экономический рост в этих регионах. В странах Европы тем временем фиксируется рецессия, а государства так называемого «золотого миллиарда» утрачивают свои позиции в мировой экономике, сказал Путин.

«Тенденции такие: страны так называемого золотого миллиарда постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить своё лидерство, это лидерство утрачивают», — отметил президент.

Также президент прокомментировал ряд политических вопросов, связанных со странами СНГ и их соседями. Так, Владимир Путин раскритиковал действия руководства Молдавии, заявив, что эта страна в силу сделанного её властями выбора утрачивает собственную идентичность. Также глава государства заявил, что Россия готова продолжать оказывать посредническую поддержку Армении и Азербайджану, в частности принять на своей территории переговоры представителей этих стран по вопросу о Карабахе. Наконец, говоря о ходе специальной военной операции на Украине, президент напомнил, что Россия не начинала войну, а стремится её закончить.