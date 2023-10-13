Москва, 13 октября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны западных стран, экономические связи России с партнёрами по СНГ расширяются, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе

Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности государств, которые входят в объединение, сказал также Путин.

«Выбор каждого из нас — мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ даёт нам такую возможность и, наоборот, усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности», — отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления Путин также призвал к расширению сотрудничества государств СНГ «со странами мирового большинства», в частности, Глобального Юга. Президент заявил, что эти страны являются единомышленниками и России, и других стран СНГ.

Также Владимир Путин прокомментировал роль Украины в СНГ. Формально войдя в состав объединения, подписав основополагающие документы, Киев тем не менее с самого начала уклонялся от полномасштабного сотрудничества в рамках СНГ, напомнил президент.