Бишкек, 13 октября, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Израиль имеет право на защиту после беспрецедентно жестокой атаки, но решать палестинский вопрос нужно мирными средствами. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Он отметил, что Израиль »подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке» и имеет право на то, чтобы обеспечить своё мирное существование. Сейчас в первую очередь нужно остановить кровопролитие, поэтому более чем востребованы коллективные усилия, направленные на прекращение огня.

«Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров», — подчеркнул российский лидер.

Целью переговоров должна стать реализация принятой ООН «формулы двух государств», которая предполагает создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин предупредил о серьёзных последствиях наземной операции с применением тяжёлой техники, которую Израиль намерен провести против ХАМАС в секторе Газа. В Газе живут 2 млн человек, потери в ходе такой операции будут абсолютно неприемлемые, подчеркнул он.