Бишкек, 13 октября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Однобокая позиция США завела палестино-израильское урегулирование в тупик. Об этом13 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию всё дальше в тупик», — сказал Путин.

Он добавил, что ближневосточный квартет международных посредников не использовался, а США под надуманными предлогами фактически заблокировали этот уникальный формат, который имел мандат, одобренный резолюцией ООН.

Также российский лидер отметил, что была предпринята попытка с помощью мер экономического стимулирования решить политическую проблему создания независимого палестинского государства, но в конечном итоге всё это наряду с поселенческой деятельностью привело к сегодняшней трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке. По его словам, в Вашингтоне пытались подменить решение фундаментальных политических проблем материальными подачками населению, проживающему на палестинских территориях.

Одной из причин, которая, по мнению Путина, привела к взрыву насилия на Ближнем Востоке, является поселенческая политика Израиля. Он отметил, что Израиль в основном военным путём занял часть земель, которые палестинцы считают своими. Путин также заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета Безопасности ООН о создании независимого палестинского государства.