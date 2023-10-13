Москва, 13 октября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что для российской экономики рост ВВП в 3% по итогам года является хорошим результатом. Об этом он сообщил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе

Глава государства отметил, что в России укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития отношений со странами СНГ.

«Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодняшней день, надеюсь, так оно и будет, мы боремся за это, хотели бы, конечно, ещё большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая», — пояснил российский лидер.

Он добавил, что в 2023 году будет практически близко к 3% роста ВВП.

«Для российской экономики это хороший результат», — заявил он, отметив, что в целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития, страна уже начинает сама производить многое из того, что раньше закупалось за рубежом.

Как передавало ИА Регнум, внешний долг России по состоянию на 1 октября составил 329,5 млрд долларов, снизившись с начала года на 54,1 млрд долларов.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает увеличения ВВП России в 2023 году на 2,2%.

Прогноз роста ВВП России на 2024 год снижен на 0,2 пункта — с 1,3% до 1,1%. В минувшем году, по оценке МВФ, российский ВВП показал падение на 2,1%.

В августе Росстат зафиксировал рекордный рост ВВП по итогам второго квартала — на 4,9% в годовом выражении. Более высокий прирост показателя был в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%. Согласно данным Росстата, за апрель–июнь сильнее всего прибавили пассажирооборот (+19,8%), оптовый товарооборот (+12,5%), обрабатывающие производства (+11,3%) и строительство (+9,8%).