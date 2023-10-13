Бишкек, 13 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Специальная военная операция России — это не начало войны, а попытка прекратить её на Украине, заявил 13 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Александр Димитровский ИА Регнум

Глава государства напомнил, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот, и потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины.

«Наша специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее прекратить», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года российский лидер указал, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, поэтому после обращения республик Донбасса к России за помощью с санкции Совфеда и во исполнение договоров о дружбе и взаимопомощи начинается специальная военная операция на Украине.

Как отмечал президент, Запад в процессе «переговоров» по Донбассу водил Россию за нос и готовил Украину к боевым действиям, но Москва надеялась решить ситуацию мирно, так как никогда не стремилась к конфронтации.

В июне 2023 года Путин выразил уверенность в том, что Россия победит в ходе спецоперации. Страна защищает свою землю и после победы станет гарантом мира и безопасности для всех народов, заявил он.