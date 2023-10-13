Бишкек, 13 октября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Страны «золотого миллиарда» утрачивают лидерство в мире, хотя и пытаются его сохранить. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 октября на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе

«Тенденции такие: страны так называемого золотого миллиарда постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить своё лидерство, это лидерство утрачивают», — сказал Путин.

Он отметил, что в странах Глобального Юга и в Азии увеличивается производство. Объёмы ВВП выросли в странах БРИКС, особенно после расширения объединения. По этому показателю они обошли страны «Группы семи».

Самое важное, что сохраняется тенденция экономического роста и могущества стран Азии и другого мира, от этого объективного процесса уже никуда не деться, подчеркнул российский лидер.

Путин также добавил, что узкая группа стран не хочет понять, что утрачивает статус гегемона, и разжигает конфликты.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября на пленарном заседании «Российской энергетической недели» Путин заявил о постепенном переходе мировой экономики к многополярной модели с несколькими центрами роста. Место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы, отметил он.