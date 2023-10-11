Москва, 11 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Не исключено, что европейцы попытаются объяснить аварию на газопроводе Balticconnector каким-то внешним воздействием, чтобы избежать неудобных вопросов и, может быть, даже штрафных санкций. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 октября заявил генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал «решительный и единый» ответ этого военного блока в том случае, если подтвердится версия об атаке на Balticconnector, который он назвал «критической инфраструктурой».

Как отметил Симонов, в настоящее время, учитывая энергетические проблемы Европейского союза, любая инфраструктура, обеспечивающая ЕС газом, становится критической. При этом он согласился с тем, что ситуация выглядит странно.

«Если бы это была полноценная диверсия, то имела бы место попытка подрыва газопровода. Поэтому очень странно, что следы попыток подрыва сразу не зафиксированы. Вспомним взрыв «Северных потоков». Ясно, что это был масштабный теракт, и следы воздействия были очевидны сразу», — сказал он.

Поэтому, как полагает Симонов, не исключено, что инцидент действительно связан с техническими дефектами трубопровода, но чтобы не возникало вопросов и штрафных санкций, для чиновников, ответственных за работу этого газопровода, самое простое — сразу «всё спихнуть» на какое-то загадочное внешнее воздействие.

«Мы прекрасно понимаем, в чью сторону теперь направлен взор Европейского союза. Заявления Столтенберга — это тоже намек: «Это сделал кто-то за пределами НАТО». Интересно, что когда был взорван «Северный поток» — газопровод, который находится на территории Европы и ведёт в ЕС, то генсек НАТО не грозил, что Североатлантический альянс ответит тем, кто причастен к этой диверсии. Хотя там ситуация была гораздо более очевидной. А в ситуации Balticconnector сразу зазвучали эмоциональные заявления, для которых пока нет никаких оснований. Так что попытка перевести на нас стрелки возможна», — констатировал эксперт.

Между тем если смотреть с точки зрения того, кому выгодно, то здесь, по его мнению, просматривается гораздо более ясный бенефициар. Такая диверсия может быть выгодна США, которые по итогам 2023 года окажутся крупнейшими поставщиками СПГ на мировой рынок. Логично, что им выгоден рост цен на газ на мировом рынке.

Кроме того, есть огромный разрыв в ценах на газ между американским рынком и европейскими площадками.

«Означает ли это усиление привлекательности США и повышение вероятности переезда производств в США из того же ЕС? Конечно. Сейчас ЕС настолько тяжело сводит газовый баланс, что, разумеется, такого рода аварии сразу дают ценовой эффект», — подытожил Симонов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Александра Фролова, заместителя генерального директора Института национальной энергетики, нынешние проблемы газопровода Balticconnector, скорее всего, связаны с ошибками, допущенными при строительстве, или коррозией, которую вовремя не отследили. Однако теперь европейским чиновникам, ответственным за работу этой магистрали, удобнее муссировать тему возможной диверсии, нежели признать собственные просчёты и управленческое бессилие. Кроме того, он полагает, что газопровод — недостаточно адекватная цель для диверсии, так как есть куда более значимые маршруты — например, Europipe 2, который соединяет Норвегию, Германию и Польшу.

В настоящее время подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector временно перерыт. В ночь на 8 октября там зафиксировали падение давления и заподозрили утечку. На ситуацию с обеспечением газом в Финляндии этот инцидент не повлиял.

Есть данные, что на возобновление работы газопровода придётся потратить несколько месяцев. Представители компании-оператора этой магистрали заявили, что хотят избежать спекуляций на тему возможных причин инцидента.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо же заявил, что газопровод не мог быть повреждён в силу естественных причин, а посему не исключил вероятность диверсии.

В свою очередь Столтенберг заверил, что находится в тесном контакте с властями Финляндии и Эстонии, дабы установить, что произошло на газопроводе.