Вашингтон, 11 октября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, в случае подтверждения «намеренной атаки» на критическую инфраструктуру Эстонии и Финляндии, ответ Североатлантического альянса будет «единым и решительным».

Zheng Huansong/Global Look Press Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил он перед началом в Брюсселе двухдневной встречи глав минобороны государств Североатлантического блока.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего его страну с Эстонией через Финский залив, возможно стало результатом внешнего воздействия и будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector временно перерыт. В ночь на 8 октября специалисты заметили необычное падение давления в трубе и заподозрили утечку. Пока на ситуацию с обеспечением газом в Финляндии этот инцидент не повлиял.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что европейским чиновникам, ответственным за работу газопровода Balticconnector, выгодно муссировать тему возможной диверсии, нежели признать собственные просчёты и расписаться в управленческом бессилии.