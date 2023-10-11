Москва, 11 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Европейским чиновникам, ответственным за работу газопровода Balticconnector, выгоднее муссировать тему возможной диверсии, нежели признать собственные просчёты и расписаться в управленческом бессилии. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 октября заявил Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение газопровода Balticconnector, соединяющего его страну с Эстонией через Финский залив, возможно, стало результатом внешнего воздействия и будет расследоваться при поддержке Североатлантического альянса.

Фролов рассказал, что раньше эта ветка была не очень важна, а теперь ввиду прекращения поставок российского газа в Финляндию и страны Прибалтики значение этого газопровода выросло в качестве регионального, международного соединительного маршрута. Однако если рассматривать общеевропейский контекст, то это абсолютно незначительная и слабозаметная магистраль, хотя и довольно важная для Эстонии.

«У Финляндии есть возможность получать газ из иных источников», — заметил Фролов.

Рассуждая о возможных причинах аварии на этом газопроводе, он предположил, что, скорее всего, были допущены ошибки при строительстве или произошла коррозия, которую вовремя не отследили.

«Но теперь местные руководители, которые всем рассказывали, что российский газ им не нужен и что у них есть высококачественная магистраль, вынуждены мяться, бекать-мекать и намекать на диверсию. Может быть, лицам, ответственным за работу этого газопровода, следует провести проверку собственной работы?» — риторически поинтересовался Фролов.

По его мнению, тема диверсии будет муссироваться, хотя доказательств никаких не найдут. Кроме того, он обратил внимание на поразительно оперативную скорость расследования того, что случилось на Balticconnector.

«По «Северным потокам» до сих пор что-то расследуют и расследуют. А тут сразу вышли и сказали, что, мол, возможно, это диверсия. И посматривают при этом в сторону Российской Федерации, — возмутился эксперт. — Но данный газопровод — недостаточно адекватная цель для диверсии. Есть гораздо более значимые маршруты. Например, Europipe 2, который соединяет Норвегию, Германию и Польшу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector временно перерыт. В ночь на 8 октября специалисты заметили необычное падение давления в трубе и заподозрили утечку. Пока на ситуацию с обеспечением газом в Финляндии этот инцидент не повлиял.

На возобновление работы газопровода уйдёт несколько месяцев. Для доступа к газопроводу понадобится несколько дней, так как нужно будет заранее подготовить необходимое оборудование и пройти разрешительные процедуры. Представители компании-оператора этой магистрали признались, что пока не хотят спекулировать на тему возможных причин инцидента.

Однако премьер-министр Финляндии Петтери Орпо уже поспешил заверить, что газопровод не мог быть повреждён в силу естественных причин, а посему не исключил вероятность диверсии.

В свою очередь норвежские сейсмологи заявили, что в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector был зафиксирован вероятный взрыв. Его локальная магнитуда была оценена в 1,0, что намного ниже, чем при теракте на «Северных потоках».