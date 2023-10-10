Вашингтон, 10 октября, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность отправки авианосца Dwight D. Eisenhower к берегам Израиля, сообщила 10 октября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей Пентагона.

Marijan Murat/DPA/TASS Авианосец ВМФ США «Дуайт Эйзенхауэр»

Как отмечается в публикации, в случае принятия решения об отправки авианосца, он и сопровождающие его корабли прибудут в регион примерно через две недели.

Телеканал NBC сообщал ранее о скором прибытии в регион авианосца Военно-морских сил США Gerald R. Ford. В группу авианосца также войдут ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt.

Вместе с тем, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании CBS заявлял, что возможная отправка американских войск в Израиль не принесёт пользы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявление Соединённых Штатов о направлении авианосца ближе к зоне палестино-израильского конфликта говорит о рисках вовлечения третьих стран. По её словам, подобное развитие событий может быть чревато долгосрочными и «очень серьёзными последствиями и для региона, и для мира».

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1000 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 800 человек.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

10 октября в Армии обороны Израиля объявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. В ответ ХАМАС обстрелял крупнейший аэропорт Израиля — Бен-Гурион (расположен в Тель-Авиве). Также представители группировки заявили в этот день, что у жителей израильского города Ашкелона есть время до 17:00 по местному времени (совпадает с московским), чтобы беспрепятственно покинуть свои дома.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.