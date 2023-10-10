Москва, 10 октября, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Заявление Соединённых Штатов о направлении авианосца ближе к зоне палестино-израильского конфликта говорит о рисках вовлечения третьих стран, заявила 10 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Всё это вызывает, действительно, подозрение в том, что ситуация развивается по пути эскалации, и велик риск вовлечения третьих стран в этот конфликт», — сказала она.

По её словам, подобное развитие событий может быть чревато долгосрочными и «очень серьёзными последствиями и для региона, и для мира».

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC сообщил о скором прибытии в регион авианосца Военно-морских сил США Gerald R. Ford. В группу авианосца также войдут ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt. В воскресенье, 8 октября, о намерении США отправить авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток заявил глава Петнагона Ллойд Остин.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.