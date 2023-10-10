Рамалла , 10 октября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Число палестинцев, погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан после обострения конфликта с Израилем, достигло 849. Такие данные приводит 10 октября палестинский минздрав в Telegram-канале.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

В министерстве уточнили, что 830 палестинцев погибли при обстрелах армией Израиля сектора Газа, ещё 19 человек погибли на Западном берегу.

В секторе Газа ранены 4250 человек, на Западном берегу — ещё около 110.

Ранее в минздраве сообщали о 788 погибших и примерно 4,1 тыс. раненых.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, а его боевики проникли в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило, что против Израиля проводится операция «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи», власти страны заявили о переводе государства в состояние войны.

По словам политолога Олега Глазунова, удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и указал на провал политики США на Ближнем Востоке. Множество вопросов вызывает в числе прочего огромное количество ракет, использованных палестинскими радикалами для удара. Снарядов было около 5 тыс., а израильские агенты их не отследили.

Эксперт Станислав Тарасов считает, что Израилю предстоит тяжёлая война, на это указывает и обрушение мифа о непробиваемом «Железном куполе». В Израиле наблюдается внутренний кризис власти, кроме того, очевидно присутствие других внешних игроков в этом конфликте.