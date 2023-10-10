Вашингтон, 10 октября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Возможная отправка американских войск в Израиль не принесёт пользы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании CBS.

Robert Michael/Global Look Press

«Мы всегда будем делать то, что нужно для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности и выполнения наших обязательств в сфере безопасности по всему миру, включая этот регион, именно по этой причине мы направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря», — заявил Кирби, добавив, что у США пока нет планов размещать войска в Израиле.

Политик уточнил, что администрация президента США Джо Байдена пока не намерена запрашивать у законодателей в американском Конгрессе разрешение на применение вооружённых сил на Ближнем Востоке.

«Мне не известно, чтобы какой-либо подобный запрос был на рассмотрении», — заявил Кирби, отвечая на вопрос, намерена ли администрация Байдена обратиться в Конгресс с просьбой одобрить применение вооружённых сил на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Телеканал NBC сообщил о скором прибытии в регион авианосца Военно-морских сил США Gerald R. Ford. В группу авианосца также войдут ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt. В воскресенье, 8 октября, о намерении США отправить авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что заявление Соединённых Штатов о направлении авианосца ближе к зоне палестино-израильского конфликта говорит о рисках вовлечения третьих стран. По её словам, подобное развитие событий может быть чревато долгосрочными и «очень серьёзными последствиями и для региона, и для мира».