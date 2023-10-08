Вашингтон, 8 октября, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец Gerald R. Ford на восток Средиземного моря из-за ситуации в Израиле. Его заявление 8 октября опубликовали на сайте ведомства.

«Я распорядился о переброске ударной группы авианосца Gerald R. Ford ВМС США в Восточное Средиземноморье», — говорится в сообщении.

В группировку авианосца также входят ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt. Остин также пообещал оперативно поставлять армии обороны Израиля боеприпасы и оборудование, первая партия должна поступить в ближайшие дни.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден согласовал выделение Израилю дополнительной военной помощи. В Вашингтоне назвали нападение палестинского движения ХАМАС беспрецедентным.

Вооружённый конфликт в Израиле начался 7 октября, боевики ХАМАС обстреливают населённые пункты ракетами, а также захватили ряд районов. От их атак погибли более 700 мирных жителей, более 2 тыс. человек получили ранения. Палестинская сторона сообщила, что в секторе Газа от ответных воздушных ударов погибли 320 человек, пострадали 1990 жителей.