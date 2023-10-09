Москва, 9 октября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Удар ХАМАС по Израилю стал сенсационной катастрофой для местных властей, а также провалом Вашингтона. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Koby Gideon/Israel Gpo/Global Look Press Премьер-министр Беньямин Нетаньяху проводит рабочую встречу с директором «Моссада» Дэвидом Барнеа

По его словам, произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.

Ранее бывшие и действующие чиновники США поделились с изданием The New York Times мнением, что внезапность и последствия атаки ХАМАС на Израиль свидетельствуют об «ошеломляющем провале» разведки в Тель-Авиве. По их данным, ни одна из израильских спецслужб не имела детальных предупреждений о том, что ХАМАС готовит масштабное нападение.

«Это не то что провал, это сенсация. Хвалёный «Моссад», который утверждал, что имеет самую мощную во всём мире агентуру, или «Шин-Бет», аналог ФСБ, тоже так себя ставил. Но они провалили всё. В данном случае надо снимать с должностей и проводить чистку в верхах. Это катастрофа», — поделился мнением Глазунов.

Он отметил, что внезапный удар со стороны ХАМАС был нанесён по Израилю при помощи порядка пяти тысяч снарядов, и именно это вызывает множество вопросов. Военный эксперт пояснил, что невозможно было незаметно от израильских спецслужб провезти запчасти для снарядов, организовать их сборку, подготовить ресурсы, людей — и всё это вблизи израильских границ.

«И военная разведка АМАН — как они могли это прозевать, где их глаза и уши? Возникает вопрос — где агенты, которые должны были за этим следить, это пресекать? Разведка Израиля, как казалось, всегда может нанести упреждающий удар. А здесь как будто все спали. Но это можно считать и провалом США, потому что у них нет хороших востоковедов. Американцы теряют Ближний Восток, теряют там влияние», — отметил военный эксперт.

Он также обратил внимание на согласованность и организованность действий радикального палестинского движения ХАМАС, что говорит о вероятности участия в подготовке операции третьего, более сильного мирового игрока.

«За ХАМАСом кто-то стоит, какой-то крупный игрок. Не думаю, что это Иран или Турция. Потому что им сейчас не хватит сил и средств противостоять Израилю. Думаю, это кто-то весомый, иначе бы ХАМАС не напал. Как один из вариантов — Саудовская Аравия. Кому-то выгодно столкнуть Израиль и Иран. Но иранцы находятся под санкциями, их экономика хромает», — рассказал Глазунов.

В свою очередь политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов также отметил, что для многих стран в мире обострение конфликта между Израилем и Палестиной стало большим удивлением и неожиданностью.

«Это провал и большая интрига. Это нетипично для «Моссада». Тем более что группа военной разведки за два месяца до этого предупреждала правительство о возможной акции со стороны ХАМАС, но это было проигнорировано. Поэтому складывается впечатление, что информация всё же поступала от «Моссад» и военной разведки, но правительство не реагировало на это. И это удар по Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. — Прим. ред.)», — отметил Тарасов.

Он также обратил внимание на то, что армия Израиля оказалась на удивление не готова к вооружённым столкновениям, а потому сейчас ведёт тяжёлые бои с ХАМАС, которые можно расценивать пока как равнозначные.

«ХАМАС ведёт серьёзное сопротивление, рухнул миф о невозможности пробить «Железный купол». Это говорит о том, что Израилю предстоит тяжёлая война», — указал востоковед.

Эксперт также отметил, что ситуация указывает на внутренний кризис власти в Израиле. Тем более, что очевидно присутствие других внешних игроков в этом конфликте.

«Мы видим острие, которое направлено на Нетаньяху. ХАМАС самостоятельно не мог так всё организовать. Кто-то помогал. Говорят на Иран, но он хоть и оказывал поддержку «Хезболле» и ХАМАСу, их официальный представитель в ООН опроверг эту информацию. Есть сопутствующие моменты, что это удар по возможному сближению Саудовской Аравии и Израиля, что некоторых не устраивает», — поделился Тарасов.

По его мнению, некоторым странам было бы выгодно расширить локальный конфликт до глобального и вовлечь в него определённые страны. А кроме того, открывается второй фронт, на который надеялись США. Однако данный конфликт может заставить Вашингтон принять непосредственное участие в боевых действиях. По мнению Тарасова, существует несколько вариантов урегулирования ситуации между Израилем и движением ХАМАС.

«Первый вариант — это быстрые дипломатические переговоры с возможностью урегулировать конфликт. Второй вариант, что Израиль начнёт чистку сектора Газа, и тогда вовлечены будут группы «Хезболлы» на юге Ливана, и это будет серьёзной конфронтацией. Но это приведёт к сложной войне, итог которой трудно предсказать, потому что будут вовлекаться многие страны», — отметил Тарасов.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.

9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существует значительный риск вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле. Также пресс-секретарь президента отметил, что посольство России не располагает информацией о пострадавших гражданах РФ в Израиле.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) считают неприемлемым любое насилие, в том числе взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта. Также он отметил, что очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке показывает нежизнеспособность нынешнего статус-кво. Глава МИД России призвал Израиль и Палестину остановить кровопролитие и начать переговоры.