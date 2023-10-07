Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Населению сектора Газа следует незамедлительно покинуть указанную территорию, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении, опубликованном в микроблоге главы правительства.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

Он предупредил, что израильские войска используют всю свою мощь и будут превращать в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС. Глава правительства пообещал, что этот «черный день» будет «отомщен».

Нетаньяху назвал атаку на Израиль беспрецедентной. Он заверил, что подобного «больше не повторится».

Премьер-министр обвинил ХАМАС в развязывании «жестокой и злобной войны, которая направлена против мирного населения». Глава правительства добавил, что Израиль одержит победу, однако её «цена будет высокой».

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС ударило ракетами по израильской территории и занял несколько населённых пунктов еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля атаковала объекты радикального движения в секторе Газа.

ХАМАС объявило, что захватил в плен десятки израильских солдат и офицеров. Биньямин Нетаньяху после случившегося объявил, что его страна находится в состоянии войны, и отдал приказ провести мобилизацию.