Москва, 9 октября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Обострение палестино-израильского конфликта подтверждает, что статус-кво в этом регионе нежизнеспособен, заявил 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Евгений Биятов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен», — сказал Лавров.

Также глава российского МИД призвал Израиль и Палестину срочно остановить кровопролитие и начать поиск мирного решения.

Как передавало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений. Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.

Российские дипломаты в Израиле работают в круглосуточном режиме, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информации о пострадавших или нуждающихся в помощи гражданах России не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наиболее вероятный сценарий развития конфликта — продолжение его активной фазы на протяжении нескольких недель, в течение которых ХАМАС исчерпает ресурсы для дальнейшего масштабного ведения военных действий, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум российский политолог Георгий Бовт.