Москва, 9 октября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Посольство РФ пока не располагает информацией о пострадавших гражданах России в Израиле, заявил 9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mohammed Talatene/Global Look Press

«Усилия предпринимает наше посольство на месте, дипломаты работают круглые сутки. Пока информацией о пострадавших россиянах не располагают», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что российские дипломаты в контакте с Палестиной, где проживают тысяч граждан России.

«Нужно понять, есть ли те, кто нуждается в помощи», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Накануне, 8 октября, появилась информация, что власти Израиля приняли решение перевести государство в состояние войны.