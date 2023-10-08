Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Удары по трём командным центрам ХАМАС нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 7 октября сообщается в Telegram-канале израильской армии.

Израиль

«Недавно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по трем оперативным командным центрам, которые террористическая организация ХАМАС использовала для осуществления терроризма против Израиля из сектора Газа», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что два объекта военной инфраструктуры ХАМАС были расположены в мечетях и использовались организацией ХАМАС в секторе Газа для совершения нападений на Израиль. В частности, удары наносились по командному центру ракетных систем ХАМАС и по командному посту одной из радикальных группировок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и командному посту радикальной группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более двух тысяч ракет. Кроме того, более 200 бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Вечером 7 октября издание The Times of Israel сообщило, что Армия обороны Израиля отбила у боевиков палестинского движения ХАМАС захваченную ранее военную базу Реим, расположенную на юге израильского государства.