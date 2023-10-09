Москва, 9 октября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Кровопролитие между Израилем и Палестиной необходимо срочно остановить и начать поиск мирного решения, заявил 9 октября глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Глава МИД России Сергей Лавров

Российский министр также призвал уделить особое внимание причинам, по которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения, хотя на этот счёт есть чёткие решения СБ ООН, договоренности между Израилем и Палестиной, включая договорённости в Осло и Мадриде, и Арабская мирная инициатива.

По словам Лаврова, обострение конфликта Израиля и Палестины подтверждает, что нынешний статус-кво в регионе недееспособен. Он заявил, что обсудит с генсеком ЛАГ беспрецедентный виток в палестино-израильском противостоянии.

«Я уверен, что Россия, Лига арабских государств, все члены этой организации, могут и должны внести свой вклад в решение проблем, прежде всего прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров 9 октября проводит переговоры с главой Лиги арабских государств, который прилетел в Москву по приглашению министра иностранных дел России. Официальный представитель генсека ЛАГ Джамаль Рушди накануне встречи уточнил, что программа визита включает в себя расширенную дискуссию с главой МИД по ряду тем, представляющих интерес, включая региональные и международные вопросы. По его словам, в первую очередь генсек рассчитывает обсудить продолжающуюся эскалацию конфликта в секторе Газа.

Тем временем постпред Палестины при Лиге арабских государств призвал глав министерств иностранных дел организации провести срочное заседание на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений. Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек.

Российские дипломаты в Израиле работают в круглосуточном режиме, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информация о пострадавших или нуждающихся в помощи гражданах России не поступала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наиболее вероятный сценарий развития конфликта — продолжение его активной фазы на протяжении нескольких недель, в течение которых ХАМАС исчерпает ресурсы для дальнейшего масштабного ведения военных действий, отметил ранее в своей статье для ИА Регнум российский политолог Георгий Бовт.