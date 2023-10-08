Москва, 8 октября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 октября проведёт в Москве встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Сергей Савостьянов/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт (слева направо)

«У России и ЛАГ насыщенная повестка дня», ― написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что с учётом эскалации арабо-израильского конфликта этой теме уделят первоочерёдное внимание.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 октября генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт вылетел в Москву с официальным визитом. Как заявили в организации, рабочий визит Абу аль-Гейта состоится по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Официальный представитель генсека Джамаль Рушди уточнил, что программа визита включает в себя расширенную дискуссию с главой МИД по ряду тем, представляющих интерес, включая региональные и международные вопросы. По его словам, в первую очередь генсек рассчитывает обсудить продолжающуюся эскалацию конфликта в секторе Газа.

Боевые действия начались утром 7 октября, когда в сторону Израиля со стороны сектора Газа выпустили десятки ракет. В ответ ЦАХАЛ атаковал объекты радикального движения ХАМАС и ударил по трём командным центрам ХАМАС.

Власти Израиля заявили, что ХАМАС объявил стране войну. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, в котором заявил, что агрессия ХАМАС не останется без ответа и пообещал, что власти страны не допустят подобных действий. Он добавил, что Израиль вступает в долгую и тяжёлую войну, в которой виноват ХАМАС.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что не менее 20 тыс. жителей Газы покинули дома из-за боевых действий. По данным минздрава Палестины, количество погибших при ударах по Газе со стороны Израиля достигло 320. Ранения получили более 1900 человек. В Израиле в ходе атак палестинской группировки ХАМАС количество погибших мирных граждан превысило 600 человек, ещё более двух тысяч человек получили ранения.