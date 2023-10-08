Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Количество погибших израильтян после нападения палестинской радикальной организации ХАМАС превысило 700 человек. Об этом 8 октября сообщила израильская телерадиокомпания Kan со ссылкой на чиновников в министерстве здравоохранения.

ABIR SULTAN/EPA/TASS

Израильские военные продолжают сражаться с боевиками ХАМАС, зачищая населённые пункты вдоль границы и обнаруживая тела погибших, подчеркнули собеседники канала.

По последним данным, ранения получили более 2 тысяч человек.

Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на его территорию 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утром 8 октября заявил, что армия страны завершила первую фазу операции «Железные мечи», уничтожив большую часть палестинских сил, проникших на фоне обстрелов в страну. Он добавил, что Израиль вступает в долгую и тяжёлую войну.

Позднее власти Израиля проголосовали за официальное объявление войны в стране с правом проведения военных операций.

От ответных ударов в секторе Газа погибли 320 человек, около 1990 получили ранения. Также известно о гибели в Израиле двух женщин, имевших украинское гражданство.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Минэкономразвития призвало россиян воздержаться от поездок в Израиль.