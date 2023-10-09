Рамалла , 9 октября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 436, среди них 91 ребёнок, пострадали около 2,3 тыс. человек, сообщает 9 октября министерство здравоохранения анклава.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

«Четыреста тридцать шесть палестинцев погибли. Среди них 91 ребёнок и 61 женщина. 2271 человек пострадал, в том числе 244 ребёнка и 151 женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт в Израиле и Палестине вспыхнул утром 7 октября после массированной ракетной атаки, которую устроило радикальное палестинское движение ХАМАС, запустившее снаряды по израильской территории. Боевики также захватили несколько еврейских поселений.

Согласно последним данным, в Израиле от атак ХАМАС погибли более 700 человек, пострадали более 2 тысяч. Накануне, 9 октября, появилась информация, что власти Израиля приняли решение перевести государство в состояние войны.

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) по итогам закрытого заседания 8 октября не принял какого-либо заявления по ситуации в Израиле и секторе Газа.