Рамалла , 9 октября, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Постпред Палестины при Лиге арабских государств призвал глав министерств иностранных дел организации провести срочное заседание на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщило агентство WAFA.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Постоянный представитель Палестины при Лиге арабских государств посол Моханнад Аклук объявил сегодня, что по распоряжению палестинского руководства был представлен меморандум с просьбой созвать экстренное заседание совета глав МИД ЛАГ», — говорится в сообщении.

В субботу утром, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о запуске более 3 тысяч ракет, после чего бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы израильского государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров в понедельник, 9 октября, проведёт в Москве встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государства Ахмедов Абу аль-Гейтом. В ходе встречи стороны в первую очередь обсудят палестино-израильский конфликт.