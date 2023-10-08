Вашингтон, 8 октября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Несколько американцев могли погибнуть или оказаться в плену у движения ХАМАС во время его атак на Израиль, заявил 8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС Израильские военнослужащие на позициях вдоль границы с сектором Газа

«Поступают сообщения, что несколько американцев были убиты. Мы работаем над проверкой. Есть также сообщения о пропавших без вести американцах, тоже проверяем», — заявил он телеканалу CNN.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС ударило ракетами по территории Израиля и заняло несколько населённых пунктов. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о завершении израильской армией первой фазы операции «Железные мечи» и заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые на фоне обстрелов проникли на территорию страны. Вечером того же дня Нетаньяху объявил о переходе Израиля к состоянию войны и начале крупных военных операций.

Позднее стало известно, что количество погибших при атаке ХАМАС на Израиль превысило 600 человек, ещё более двух тыс. человек получили ранения, цифры не окончательные. Киев получил подтверждение гибели двух гражданок Украины. Посольство страны сообщило, что принимает меры для репатриации тел.

Как сообщало ИА Регнум, российская актриса Елизавета Прудникова опровергла информацию СМИ о том, что её пленили боевики ХАМАС. По её словам, она находится дома и с ней всё в порядке. В ряде СМИ перед этим появилась информация, что среди попавших в плен ХАМАС на юге Израиля были русские девушки.