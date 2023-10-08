Киев, 8 октября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Киев получил подтверждение о гибели двух женщин, имевших украинское гражданство, сообщил 8 октября журналистам официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

«Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую помощь, поддерживают связь с родственниками», — сказал чиновник.

Посольство Украины в Израиле сообщило, что принимает меры для репатриации тел. В диппредставительстве добавили, что у них нет сведений, чтобы кто-либо из украинцев пропал без вести или получил ранения.

В Израиле 8 октября сообщили, что число мирных жителей, погибших от атак палестинского движения ХАМАС, превысило 600 человек, ранения получили более 2 тыс. человек.

Вооружённый конфликт начался утром 7 октября, когда боевики ХАМАС устроили массовую ракетную атаку по Израилю, а потом зашли на его территорию и захватили несколько населённых пунктов и военных объектов. Армия обороны Израиля ведёт бои для возвращения контроля над территориями, 8 октября сообщили, что ликвидировали более 400 боевиков.

При этом погиб командир израильской пехотной бригады «Нахаль» Йонатан Штайнберг.