Москва, 8 октября, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Российская актриса Елизавета Прудникова опровергла информацию, появившуюся в СМИ, что её взяли в плен бойцы палестинского движения ХАМАС, и рассказала, что находится дома.

Instagram/Елизавета Прудникова (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России) Актриса Елизавета Прудникова

«Я нахожусь дома, со мной все хорошо», — сообщила Прудникова в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В ряде СМИ появилась информация, что среди попавших в плен ХАМАС на юге Израиля были российские девушки.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви 8 октября заявил, что среди большого числа захваченных палестинским движением заложников могут оказаться россияне. Дипломат добавил, что есть информация о большом количестве заложников, но точных данных пока что нет. По его словам, упоминали число около сотни.

Утром 7 октября ХАМАС ударил по Израилю. В минобороны Израиля объявили о «готовности к войне» после обстрелов со стороны сектора Газа и проникновения боевиков в приграничные районы. В ответ на удары со стороны сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС. Вечером 7 октября власти Израиля проголосовали за официальное объявление войны в стране с правом проведения военных операций.

Количество жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 600 человек. Ранения получили более двух тысяч. По словам местных чиновников, эти цифры не окончательные и будут расти. От ответных ударов в секторе Газа погибли 320 человек, около 1990 получили ранения.