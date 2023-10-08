Москва, 8 октября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. В ходе палестино-израильского конфликта против военных Израиля сейчас, возможно, применяют то оружие, которое страны НАТО и израильское минобороны передали Украине, заявил 8 октября советник главы ДНР Ян Гагин.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

Он отметил, что Украина получила много оружия не только от НАТО, но и из Израиля. Это оружие украинские военные, а также украинские военные чиновники перепродают террористам по всему миру.

Это происходит бесконтрольно, отметил Гагин, добавив, что с Украины идёт большой поток нелегальной продажи оружия.

«Вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в своё время Украине из НАТО»,— процитировало Гагина «РИА Новости».

Палестинская группировка ХАМАС провела 7 октября ракетный обстрел Израиля из сектора Газа. Власти Израиля объявили чрезвычайное положение, армия начала наносить ответные удары.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Он 8 октября сообщил, что военные завершили первую фазу операции «Железные мечи».

Армия обороны Израиля 8 октября объявила, что в секторе Газа ликвидировала свыше 400 боевиков ХАМАС.

В Израиле полторы тысячи человек пострадали и более 300 погибли. Из-за ответных ударов Израиля погибли 256 человек в Газе, ранения получили 1788 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот рассказал о том, что поставляемое Украине оружие попадает на чёрный рынок, а оттуда — в горячие точки. Так может произойти и с американскими ракетами ATACMS, на поставки которых надеется Киев.

Об этом также заявил британский вице-маршал в отставке Шон Белл.

В апреле американский журналист Сеймур Херш заявил, что украинская сторона может сбывать на чёрном рынке, например, переносные ракетные комплексы, способные сбивать находящиеся на большой высоте самолёты. Оружие, по его данным, перепродают командиры ВСУ.