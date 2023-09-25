Лондон, 25 сентября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые Соединённые Штаты планируют поставить Киеву, могут оказаться на чёрном рынке, заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке», — сказал он в эфире телеканала Sky News.

Кроме того, добавил Белл, ATACMS способны наносить удары вглубь территории России, что может привести к серьёзной эскалации конфликта, чего не желает Вашингтон.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден пообещал Зеленскому поставить ракеты ATACMS, но небольшую партию. При этом в Пентагоне заявили, что им нечего анонсировать по этому виду оружия.

В свою очередь, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что если киевские власти применят американские ракеты ATACMS, российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины, значительно расширив список целей, которые нужно поразить.