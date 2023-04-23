Вашингтон, 23 апреля, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Украинская армия получает оружие от стран Запада и нередко сбывает его на чёрном рынке, заявил 23 апреля американский журналист Сеймур Херш в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам лауреата Пулитцеровской премии, известного громкими журналистскими расследованиями, к настоящему моменту на Западе «возникли огромные опасения», касающиеся перепродажи украинской армией оружия.

Подозрения касаются возможной перепродажи элитных переносных ракетных комплексов, способных сбивать самолёты на значительной высоте, отмечает журналист.

Оружие с Украины сразу же начало попадать в Румынию, Польшу и другие соседние страны.

«Иными словами, различные командиры — не знаю, какого уровня, зачастую не генералы, а полковники и ниже — получали партии оружия и лично перепродавали или «выбрасывали» их на черный рынок», — сказал Херш.

По его словам, это не могло не вызывать серьёзного беспокойства. Тем не менее Запад предпочитает замалчивать эту проблему. Так, примерно полгода назад телеканал CBS выпустил на эту тему материал, но затем его пришлось отозвать.

Участники состоявшегося 21 апреля в Германии саммита НАТО обсудили поставки оружия Киеву в качестве помощи в вооружённом конфликте с Россией. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, НАТО передало Киеву военную помощь на сумму $55 млрд за время спецоперации.

Украинский президент постоянно требует нового оружия у НАТО. В Канаде его после очередной просьбы к НАТО назвали голодранцем.