Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила 8 октября о ликвидации более 400 боевиков движения ХАМАС в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. Помимо этого ещё десятки человек взяли в плен.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Мы ликвидировали более 400 террористов в Газе, ещё десятки находятся у нас в плену», — передал телеканал i24 слова представителя ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, по данным ЦАХАЛ, для атаки использовалось более двух тысяч ракет. В ответ армия Израиля атаковала объекты радикального движения и ударила по трём командным центрам ХАМАС. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что израильская армия завершила первую фазу операции «Железные мечи», уничтожив большую часть палестинских сил, проникших на фоне обстрелов в страну. Израиль вступает в долгую и тяжёлую войну, в которой виноват ХАМАС, подчеркнул политик.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что не менее 20 тыс. жителей Газы покинули дома из-за боевых действий. Минздрав Израиля сообщил, что более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тыс. пострадали при атаках ХАМАС. Количество погибших из-за ответных ударов Израиля на утро 8 октября возросло до 256 человек, раненых — до 1788 человек.