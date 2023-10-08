Газа, Палестина, 8 октября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Количество погибших в результате ударов армии Израиля по сектору Газа возросло до 256 человек. Об этом 8 октября сообщила газета Times of Israel со ссылкой на минздрав палестинского анклава.

Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В секторе Газа 256 палестинцев убиты [при бомбардировках военных Израиля]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число раненых увеличилось до 1788 человек.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 октября минздрав Газы заявил, что из-за бомбардировок Израиля территории сектора Газа погибли 232 человека. Количество раненых на тот момент составляло порядка 1700 человек.

Позднее в этот же день управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что как минимум 20 тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои жилища из-за начавшихся военных действий. По данным УКГВ, также в результате израильских ударов по анклаву погиб палестинский журналист.