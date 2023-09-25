Москва, 25 сентября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Вся Украина уже находится на чёрном рынке, а потому закономерно, что и ракеты ATACMS, которые США собираются поставить Киеву, могут перепродать в другие горячие точки. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Иван Шилов ИА Регнум Пуск ракеты ATACMS

Как ранее сообщил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью телеканалу Sky News, ракеты ATACMS могут оказаться на чёрном рынке. Он отметил, что каждый раз, когда оружие передаётся Украине, есть шанс, что его часть может попасть на чёрный рынок.

«Это вполне логично, потому что сама Украина уже находится на чёрном рынке. Её продают фактически с молотка разными теневыми схемами. Перепродажа любого западного оружия — это дело привычное. Там уже всё налажено», — отметил Юрий Кот.

Он напомнил, что коррупционные схемы на Украине распространены и уже предавались широкой огласке, что привело к скандальной отставке бывшего министра обороны страны Алексея Резникова. При этом, как подчеркнул политолог, новый глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров также не гнушается мошеннических схем с деньгами.

«Это аферисты. Которые занимаются распространением на земле этого оружия и на этом зарабатывают кровью. Это такая контора «Рога и копыта», смыслом существования которой является заработок на всём. Потому что Украину уже приговорил Запад, они уже спустили её с молотка», — поделился политолог.

По его мнению, перепроданное украинцами оружие, в том числе ракеты ATACMS, которые должны в скором времени оказаться в Киеве, может с чёрного рынка попасть в самые разные горячие точки мира.

«Сербский вопрос актуален, и косовары вполне могут получить это оружие. В Африке — там французы с помощью своих американских покровителей могут попытаться это оружие дать в руки ставленникам, например в Нигере. Даже в армяно-азербайджанском конфликте оно может появиться и даже в Афганистане», — допустил Кот.

Другой точкой зрения поделился военный эксперт Владислав Шурыгин. Он рассказал, что ракеты ATACMS по сравнению с другим видом оружия перепродавать на чёрном рынке не так просто.

«Не надо путать стрелковое оружие или какие-то противотанковые средства, которые продаются тысячами и которые, конечно, отследить сложнее. ATACMS — очень специфическое оружие, огромная тяжёлая ракета, которую нельзя применять нигде, кроме установки HIMARS. Её же надо как-то запустить, ещё в неё нужно ввести данные для стрельбы — и всё это делается исключительно в блоке с HIMARS, для которого она и предназначена. Также и отследить любую из ракет не будет проблемой», — рассказал Шурыгин.

По его словам, американские ракеты ATACMS будут оснащены специальными датчиками, определяющими местоположение снаряда, потому что Вашингтон, как подчеркнул эксперт, опасается возможности получения снаряда в руки Москвы. Это позволило бы России изучить технологию устройства ракеты, что стало бы чревато для американцев и ВСУ. При этом Шурыгин допустил один сценарий, когда ракеты ATACMS могут оказаться на чёрном рынке.

«Если будет такой разгром войск ВСУ, что они начнут убегать, оставляя по дороге всё оружие без исключения, то тогда всё возможно», — отметил военный эксперт.

Ранее президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру поставить ракеты ATACMS, но небольшую партию. При этом в Пентагоне заявили, что им нечего анонсировать по этому виду оружия.

О вероятности попадания на чёрный рынок западного оружия, поставляемого Украине, неоднократно сообщали. Так, в конце августа бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон отправляет технику на миллиарды долларов и большая её часть исчезает, вполне вероятно, на чёрном рынке.

По словам американского журналиста Сеймура Херша, ВСУ получает оружие от стран Запада и нередко сбывает его на чёрном рынке. На Западе «возникли огромные опасения», касающиеся перепродажи украинской армией оружия, отметил журналист и добавил, что тем не менее Запад предпочитает замалчивать эту проблему. Так, примерно полгода назад телеканал CBS выпустил на эту тему материал, но затем его пришлось отозвать.

20 июня замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств — членов ООН заявил, что возникла реальная угроза того, что террористы получат возможность приобретать средства радиоактивного и химического поражения. По его словам, средства поражения неконтролируемо распространяются через чёрный рынок и применяются в террористических целях.

Как сообщало ИА Регнум, передаваемое ВСУ вооружение попадает на чёрный рынок, потом в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Об этом 28 апреля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Нью-Дели.