Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тыс. пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле. Об этом 7 октября сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на минздрав страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что палестинские боевики вторглись в 22 населённых пункта. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил захват в заложники пленных израильтян. Палестинские группировки утверждают, что захватили и вывезли в сектор Газа более 50 военнослужащих, сотрудников служб безопасности и мирных граждан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вся территория Израиля стала зоной действия «особого положения в области безопасности»,

Соответствующее распоряжение отдал глава израильского министерства обороны Йоав Галант.

Утром 7 октября ХАМАС ударил ракетами по израильской территории и занял несколько населённых пунктов еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля атаковала объекты радикального движения в секторе Газа.

ХАМАС объявило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после случившегося объявил, что его страна находится в состоянии войны и отдал приказ провести мобилизацию.