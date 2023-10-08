Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целому ряду объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ali Hamad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные поразили десять целей ХАМАС, которые располагались в многоэтажных зданиях.

«Среди них были атакованы штаб-квартира разведки, принадлежащая террористической организации ХАМАС, и военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС», — говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Также израильские военные нанесли удар по двум банкам, принадлежащим ХАМАС с целью сбора средств на терроризм.

Также под огнём ЦАХАЛ оказались объекты производства оружия, используемого воздушными силами радикальной группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), в городе Газе, а также здание с офисами и складскими помещениями, где террористическая организация хранит оружие и военную технику.

Как сообщало ИА Регнум, движение ХАМАС в секторе Газа утром 7 октября нанесло массированный ракетный удар по Израилю. По данным Армии обороны Израиля, для атаки на Тель-Авив и другие города использовалось более двух тысяч ракет.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл срочное совещание с руководством силовых структур и приказал провести мобилизацию и очистить населённые пункты от террористов. Он также заявил, что его страна находится в состоянии войны.

В ответ на удары со стороны сектора Газа ЦАХАЛ атаковал объекты радикального движения и нанёс удары по трём командным центрам ХАМАС. Также армия обороны Израиля заявила о создании закрытой военной зоны на территории сектора Газа в зоне ответственности израильской дивизии «Газа». Вся территория Израиля стала зоной действия «особого положения в области безопасности».

Движение ХАМАС объявило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров, а также заняло несколько израильских поселений. Армия еврейского государства смогла отвоевать часть этих населённых пунктов.

Восьмого октября Нетаньяху заявил, что израильская армия завершила первую фазу операции «Железные мечи» против радикального движения ХАМАС, уничтожив большую часть сил палестинцев, проникших в страну. Израильский премьер подчеркнул, что страна вступает в долгую и тяжелую войну, в которой виновато ХАМАС.